Volta a Itália 2019 arranca com contrarrelógio em Bolonha

A edição da Volta a Itália em bicicleta de 2019 vai começar em Bolonha com um contrarrelógio individual, segundo anunciou a organização da prova, esta segunda-feira.

O arranque está previsto para 11 de maio de 2019 e, apesar de se tratar da 102.ª edição do Giro, será apenas a segunda vez que parte de Bolonha. A primeira foi em 1994. Verifica-se, também, um regresso da linha de partida a Itália, já que a edição de 2018, ganha por Chris Froome (Sky), começou em Jerusalém.

O contrarrelógio da "Grande Partenza" estender-se-á por 8,2 quilómetros e terminará no Santuario della Madonna di San Luca. A segunda etapa também partirá de Bolonha, embora a organização do Giro tenha guardado a revelação de mais detalhes para o dia da apresentação do trajeto da Grande Volta.

"Em colaboração com o presidente regional [de Emilia-Romagna, região em que Bolonha está inserida], percebemos que era altura de criar algo inesquecível com a 'Grande Partenza' em Bolonha e outras etapas que visitam larga parte da região de Emilia-Romagna, desde a costa às montanhas, passando por planícies e pelo campo", afirmou o diretor do Giro, Mauro Vegni.

Também a etapa nove será um contrarrelógio, este de 34,7 km desde a cidade costeira de Riccione até San Marino. A segunda metade do percurso será quase toda a subir, o que poderá levar a surpresas na classificação geral, imediatamente antes do primeiro dia de descanso.