Chaves proíbe adereços do Benfica numa das bancadas

O Desportivo de Chaves anunciou, esta segunda-feira, que vai proibir a entrada de adereços do Benfica aos adeptos que se sentem na bancada central coberta. A imposição não se aplica às restantes bancadas.

Em comunicado, publicado no site oficial, o Chaves salientou que "não serão permitidos adereços do clube visitante" na bancada em questão. "Nas restantes bancadas, os adeptos do SL Benfica podem exibir as suas cores", escreveram os flavienses, sem explicar a razão para a medida.

O Chaves aproveitou para pedir a todos os adeptos que vão assistir à partida da sexta jornada do campeonato que o façam atempadamente e que a entrada no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira decorra "sem qualquer constrangimento e em espírito de fair-play".

O Chaves recebe o Benfica na quinta-feira, às 20h15. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.