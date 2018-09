​Relações azedas entre Miguel Cardoso e presidente do Nantes

O presidente do Nantes acusa Miguel Cardoso de "brincar na areia" e o técnico português admite que não tem medo de "mares" tenebrosos.



O arranque do antigo treinador do Rio Ave no Nantes tem sido tudo menos famoso. O emblema francês segue em 18º lugar da Ligue 1 com apenas cinco pontos em seis jogos disputados

"É normal que o presidente não esteja satisfeito. Já falou connosco no balneário e isso é importante. Não há nenhuma polémica", diz.

"Ter ideias não é ser estúpido. É importante ter um perfil de líder. Cometemos erros e aceito isso, mas é assim que se aprende. Não é porque o mar está mau que os pescadores deixam de sair", rematou.

Em causa estão as declarações de Waldemar Kita, presidente do Nantes, que criticou publicamente Miguel Cardoso.

"Andar a brincar na areia é natural, mas a certo ponto é preciso jogar à bola. O Miguel tem de se adaptar rapidamente ao campeonato", disse, em declarações ao jornal francês Ouest-France, que criticou ainda o facto do técnico luso deixar os jogadores mais caros no banco.