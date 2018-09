​Dragões arrancam missão Tondela

O FC Porto arrancou, esta segunda-feira, a preparação para a partida frente ao Tondela, na sexta-feira, a contar para a sexta jornada da I Liga.



No boletim clínico, Mbemba evoluiu para treino integrado condicionado e Soares continua a treinar à parte e a realizar trabalho de ginásio.

A novidade nas ausências de Sérgio Conceição é Bazoer. O médio holandês lesionou-se na partida de sábado frente à Oliveirense, pela equipa B, e foi diagnosticado com uma luxação da articulação acrómio-clavicular do ombro direito. O clube não revelou tempo de paragem.

O plantel dos dragões volta a treinar na terça-feira, no centro de treinos do Olival, às 10h00.

O FC Porto-Tondela tem data marcada para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.