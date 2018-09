​Mbemba de regresso aos treinos

O central Chancel Mbemba já treina com o restante plantel do FC Porto, segundo confirmou o próprio, depois de dois meses parado devido a uma entorse no joelho.



Mbemba foi anunciado como reforço dia 24 de julho, precisamente há dois meses atrás, e lesionou-se na sua primeira sessão de trabalho com o grupo, num jogo-treino contra o Farense.

Depois de dois meses de recuperação, o próprio anunciou com satisfação nas redes sociais que está de regresso aos treinos com o plantel:

"Estou de volta aos treinos com o grupo depois de várias semanas lesionado. Agradeço a todos os que me apoiaram", pode ler-se.