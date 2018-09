Jovem sobrevive 49 dias à deriva no oceano Pacífico

Um adolescente indonésio voltou finalmente a casa, depois de ter estado no alto mar durante 49 dias, sem mantimentos.

Aldi Novel Adilang, de 19 anos, trabalhava num pequeno barco de pesca, até que uma tempestade em meados de julho rompeu a corda a que estava amarrado. Só foi visto no final de agosto.

Adilang trabalhava num "rompong", uma espécie de embarcação, uma armadilha pequena para peixes sem motor ou remos e presa ao fundo do mar por uma corda. O jovem tinha um dos ofícios mais solitários do mundo: durante seis meses, mudava lâmpadas em torno da embarcação para atrair os peixes e o único contacto humano que tinha durante esse período de tempo era com alguém que o patrão mandasse para lhe dar comida, água e gás para cozinhar. E um "walkie-talkie". Vivia, assim, em alto mar, a 125 quilómetros das margens da capital da Indonésia, Jacarta.

No dia 14 de julho, uma forte tempestade rompeu a corda que prendia o "rompong" e Adilang viu-se com poucos mantimentos para sobreviver às condições adversas do alto mar. Dez barcos passaram pelo adolescente, mas ninguém o viu a pedir ajuda.

Os dias que se seguiram foram de luta extrema pela sobrevivência. Aldi Novel Adilang foi pescando pequenos peixes e cozinhando-os, queimando as tábuas da embarcação. Para se manter hidratado, molhava as roupas com a água do mar e torcia a roupa para poder beber. E, segundo relatou, lia a Bíblia.