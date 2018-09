​Cech sobre Wenger: "Preferia jogar bem a ganhar os jogos"

Petr Cech, guarda-redes do Arsenal, criticou o estilo de jogo de Arsène Wenger, lendário treinador dos "gunners", que abandonou o comando técnico da equipa este verão.



Em entrevista ao "The Guardian", o guarda-redes acredita que o antigo treinador preferia manter o "'estilo de jogo do Arsenal' e jogar bem do que conquistar pontos, e não é assim que se ganha o campeonato".

"Às vezes é preciso ganhar os jogos feios, quando não estamos a jogar bem mas fechamos a defesa e vencemos 1-0 dê por onde der. Foi isso que faltou nos últimos três anos desde que cheguei", continuou.

O guardião checo deixou ainda rasgados elogios ao novo treinador, Unay Emery:

"Ele é muito exigente e é assim que se evolui. O Arsenal tornou-se um clube muito mais exigente agora. Ele pede trabalho árduo todos os dias e é assim que deve ser. Temos boa competição, saudável e estamos a colher os frutos".