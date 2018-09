Sérgio Oliveira. "Maturidade" e não só para se assumir à lei da bomba

Sérgio Oliveira é o jogador do momento no FC Porto, depois de entrar e marcar em Setúbal, diante do Vitória, selando o triunfo por 0-2 no Bonfim. E marcou com recurso à sua imagem de marca, de pontapé livre direto.

Trata-se de uma das armas do médio, a qual é trabalhada há muito. Como de resto se recorda Filipe Anunciação, quando foi colega de equipa do "27" dos azuis e brancos em Paços de Ferreira.

"Já na altura no Paços, no final dos treinos", recorda, em Bola Branca, "o Sérgio [Oliveira] brincava com os guarda-redes em remates de fora da área. Tinha prazer em fazer esse exercício. Mas não é só pelo remate que ele está onde está", prossegue, revelando a confissão que Sérgio Oliveira lhe confiou.

"Inicialmente, não conseguiu lidar com aquela realidade toda do FC Porto e, como amigo dele, confidenciou-me isso. Mas destaco a maturidade que ele ganhou aliada à sua qualidade. E é com todo o mérito que o Sérgio está onde está", conclui.

Para o agora ex-médio e actual treinador de 39 anos, as enormes qualidade de Sérgio Oliveira estão à vista. Todavia, isso não é, no entanto, sinónimo de lugar fixo no onze de Sérgio Conceição.

"O poder vir a ser titular indiscutível é muito subjectivo, pois há momentos e há ideias do treinador. E em equipas como a do FC Porto, em que a qualidade é imensa, é mais difícil ter esse carimbo de jogador titularíssimo", salienta.

Sérgio Oliveira, de 26 anos, esteve na última chamada de Fernando Santos para a Seleção Nacional "AA, o que indicia largo futuro na principal equipa das quinas.

"Fez um trajeto excelente nas camadas jovens das seleções e acredito que esta chamada à Seleção 'AA' será para continuar ao longo da sua carreira", remata.