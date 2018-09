Bino. "João Félix tem tudo para se afimar se não adormecer à sombra da bananeira"

Aos 14 anos, "o talento estava lá". E é por isso mesmo que Bino não se mostra nada surpreendido com a "explosão" controlada que tem sido a entrada de João Félix no plantel principal do Benfica.

O jovem médio-ofensivo de 18 anos estreou-se no domingo a titular com a camisola encarnada, abrindo caminho para a vitória caseira sobre o Desportivo das Aves (2-0), já depois de ter sido decisivo para o empate no dérbi com o Sporting, em finais de agosto.

"Apanhei o João Félix ainda numa fase muito precoce, com 14 anos", relata a Bola Branca Bino, que treinou o "delfim" natural de Viseu nos iniciados do FC Porto, Félix realizou grande parte da sua formação.

"O talento estava lá, com uma grande capacidade técnica que tinha e percebia-se que era um jogador distinto dos restantes que tínhamos. Por ser tão novo e pelo entendimento do jogo e do que fazer com bola nos vários momentos, tinha sempre uma solução. Ao longo dos tempos, foi crescendo e dando a entender que essa mentalidade estava presente", recorda, fazendo um paralelo sobre a evolução de um João Félix dos 14 para os 18 anos.