Papa na Letónia

Tempos difíceis para os cristãos? Se não fossem difíceis, não seriam para nós

24 set, 2018 - 12:00 • Com Ecclesia

Catedral Luterana de Riga acolheu encontro de oração com milhares de pessoas. Papa teceu um argumento com base no órgão da catedral, que já foi o maior do mundo.