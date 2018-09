Ronaldo e Messi devem falhar gala “The Best”

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não devem comparecer, esta segunda-feira, na gala de atribuição do prémio “The Best”, correspondente ao melhor jogador do mundo para a FIFA.

Segundo avança o jornal espanhol “Marca”, o português não deve marcar presença em Londres por motivos desportivos, visto que a Juventus jogou no domingo, e voltará a entrar em campo na quarta-feira, novamente para o campeonato.

Recorde-se que Ronaldo já falhou a gala de entrega de prémios da UEFA, que elegeu Luka Modric como o melhor jogador da Europa.

Lionel Messi também está não estará presente na gala por motivos familiares, segundo avança o “Mundo Deportivo”.

O argentino não está nomeado para melhor futebolista do ano, apenas para integrar o melhor onze do mundo e para o prémio Puskas, que escolhe o melhor golo do ano. O tento certeiro de Messi no Mundial 2018 contra a Nigéria foi o escolhido.