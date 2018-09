João Sousa segura-se ao “top-50”

João Sousa segurou o lugar no “top-50” em mais uma atualização do ranking mundial de ténis, atualizado esta segunda-feira pela Associação Mundial de Ténis.

O tenista luso subiu ao “top-50” há duas semanas, após prestação histórica no US Open, onde alcançou os oitavos de final.

Esta semana, João Sousa caiu uma posição e ocupa agora o 50º posto na hierarquia.

No topo, tudo igual. O espanhol Rafael Nadal continua líder com uma vantagem substancial para o suíço Roger Federer e Novak Djokovic, que fecham o pódio, respetivamente.

Nos dez primeiros, apenas uma alteração: o austríaco Dominic Thiem roubou o sétimo posto ao búlgaro Grigot Dimitrov, que segue agora em oitavo.

Pedro Sousa subiu sete lugares e ocupa agora a 141ª posição. Gastão Elias e João Domingues também escalaram posições no ranking e seguem em 156º e 212º, respetivamente. A maior subida lusa, no entanto, foi Frederico Silva, que trepou 32 posições e ocupa agora o 278º posto.

No ranking feminino, a vencedora do US Open, Naomi Osaka, caiu uma posição e protagoniza a única alteração no “top-10”. A japonesa ocupa agora o 8º lugar, trocando com a checa Karolina Pliskova.

Na liderança, tudo igual: Simona Halep lidera com grande vantagem, Caroline Wozniacki segue em segundo, Angelique Kerber fecha o pódio.