Semana começa com temperaturas acima dos 30 graus

No segundo dia de outono, prevê-se valores das temperaturas acima dos normais para a época, com uma pequena subida da temperatura mínima na região Norte e uma subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão estar acima dos 30 graus em todo o país, com as máximas a chegarem aos 38 graus em Évora, Beja e Setúbal. Os valores mínimos não descerão abaixo dos 15º (Bragança, Guarda, Viana do Castelo e Leiria) em Portugal continental.

Nos Açores, o IPMA prevê céu muito nublado, com boas abertas, e possibilidade de aguaceiros fracos a partir da noite nas ilhas do grupo central (Pico, Faial, S. Jorge, Terceira e Graciosa) e do grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria). As temperaturas máximas não deverão ultrapassar os 26º.

Para a Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul, e as máximas vão chegar aos 27º no Funchal e aos 26º na ilha de Porto Santo.