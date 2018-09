Guterres e Marcelo reunidos na ONU com alterações climáticas e paz em Moçambique em cima da mesa

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniram-se na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, no domingo à noite (madrugada de segunda-feira em Portugal).

António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa discutiram "os esforços globais para combater as alterações climáticas de forma a atingir as metas do Acordo de Paris até 2020" e as preparações da cimeira de 2019 sobre esta matéria, avança uma nota divulgada pelas Nações Unidas sobre esta reunião.

O secretário-geral da ONU elogiou o papel de liderança de Portugal em relação aos oceanos", saudando "a oferta para acolher, juntamente com o Quénia, uma conferência dos oceanos em 2020".

As eleições na Guiné-Bissau e o processo de paz em Moçambique foram outros dois assuntos em cima da mesa.

Ainda de acordo com a mesma nota, "o secretário-geral agradeceu a Portugal o importante contributo para os esforços de manutenção de paz na República Centro-Africana".

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, também participou nesta reunião, que decorreu no gabinete do secretário-geral das Nações Unidas.

Guterres tem conseguido tornear "obstáculos cada vez mais difíceis"

Marcelo Rebelo de Sousa está em Nova Iorque para participar no debate geral da 73.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Segundo o chefe de Estado, esta sessão decorre "num momento difícil", em que no plano internacional se confrontam "comércio livre e protecionismo" e "multilateralismo e unilateralismo" e persistem "problemas por resolver em vários pontos do globo".

"Tudo isso dá um ingrediente complicado para esta Assembleia Geral. Sabem que há países que têm eleições e que olham, portanto, para a situação universal de uma perspetiva eleitoral", referiu.

Neste contexto, o Presidente da República elogiou a ação de António Guterres: "Por isso, mais mérito tem a intervenção do secretário-geral das Nações Unidas. Ele tem conseguido ir ultrapassando, torneando obstáculos cada vez mais difíceis".

"Com uma paciência, com uma inteligência, com uma argúcia notáveis, tem conseguido pôr a falar com as Nações Unidas e às vezes entre si países que de outra forma não falariam", acrescentou.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, no encontro com António Guterres Portugal expressou "o apoio ao secretário-geral, às suas prioridades, à sua atividade incansável e excecional, num ambiente muito difícil".

O empenho no multilateralismo e o combate às alterações climáticas são alguns dos "inúmeros domínios em que Portugal apoia as opções e as atuações do secretário-geral das Nações Unidas", disse.

Interrogado se discutiu com Guterres as posições da atual administração norte-americana, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Quando nós discutimos o multilateralismo, isso significa a preocupação de chamar todos a esse esforço, todos os nossos parceiros".