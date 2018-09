Papa presidirá a oração ecuménica em Riga

Francisco passa esta segunda-feira na Letónia, um pequeno país luterano de dois milhões de habitantes com apenas 20 % de católicos.

Destaque para a oração ecuménica que terá lugar na catedral luterana de Riga.

Mas ainda antes, logo pela manhã e após as cerimónias de acolhimento, o primeiro discurso será dirigido às autoridades civis, políticas e militares, reunidas no Palácio presidencial.

As relações da pequena Letónia com a poderosa vizinha Rússia não são as melhores, por isso, é provável que Francisco reforce a urgência do diálogo e mútuo entendimento.

O momento alto para os católicos vai ser em Aglona, no santuário mariano a 200 quilómetros de Riga - ponto de convergência dos católicos da Letónia e países vizinhos. Em 1993, São João Paulo II celebrou aqui missa. O mesmo vai acontecer agora com a presença do Papa Francisco.

