Nuno Garoupa. “Desejo futuro na política para Joana Marques Vidal"

“Joana Marques Vidal sai com grande prestígio, com um grande capital político. Vamos ver se não terá outros planos, outras intenções. Eu veria com muito bons olhos a entrada, por exemplo, na vida política, porque acho que precisamos de renovar, e muito, os partidos. Joana Marques Vidal seria um grande ativo num projeto político, reformista e renovador”, defende Nuno Garoupa no Conversas Cruzadas deste domingo.

Uma espécie de 'António Di Pietro ‘à portuguesa'? “Sim. Exatamente. Ficam aqui os meus desejos de que isso possa acontecer”, acentua o professor da George Mason University Scalia Law do estado da Virginia, Estados Unidos, não recusando paralelismos com a figura do ex-magistrado do Ministério Público italiano que, depois de simbolizar e encabeçar a luta anti-corrupção – fundou o partido “Itália dos valores”.

“Do ponto de vista egoísta próprio Joana Marques Vidal sai com um capital político enorme e, daqui a tempos, pode dizer isto não deu resultados, mas a culpa não foi minha. Acho que do ponto de vista pessoal dela, sai na melhor situação possível para poder desempenhar um papel importante no futuro de Portugal noutras funções. Eu espero que ela venha a desempenhar essas funções. Já fui acusado por vários comentadores de esquerda de ser "um fan da Joaninha" e como "fan da Joaninha" espero que a Dra. Joana Marques Vidal venha a desempenhar outro papel e outras funções em breve”, insiste Nuno Garoupa, especialista de referência na relação entre economia e justiça.

E em que projeto a magistrada poderia ser um Di Pietro ‘à portuguesa’? “Não sei em que projeto”, responde Nuno Garoupa. “Acho que há muitas condições para haver novos projetos. Tudo isto é um reflexo de uma enorme ebulição à direita. A direita está sem norte. A direita está numa crise profundíssima e depois de 2019 - haverá duas eleições complicadíssimas para a direita - deverão surgir novos projetos políticos dentro, fora, durante e em combinação com os atuais partidos, não sei, e aí a Dra. Joana Marques Vidal pode ter um papel importante”, resume o antigo presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Quanto à próxima Procuradora Geral da República, Nuno Garoupa antecipa uma ‘herança pesada’ para Lucília Gago. “A próxima procuradora vai ter um mandato muito mais complexo que o anterior. Porque se - daqui a seis anos - no final do mandato continuamos cheios de inquéritos mas sem condenados, as coisas começam a ter outras interpretações. A nova procuradora tem dois desafios muito complexos: as limitações impostas pelo próprio processo que levou à sua escolha - e a partidarização e politização de todo o processo - e o outro o de não basta abrir novos inquéritos”, alerta Nuno Garoupa.

“Vamos ter de começar a ter resultados ao nível de condenados pelo menos em primeira instância. Já não digo "transitados em julgado" porque recordo sempre o caso de Armando Vara condenado em todas as instâncias, mas ainda não ingressou em prisão, porque, perdoem-me aqui porque já fui corrigido por vários juristas, 'não é um recurso é uma solicitação de nulidade ao plenário do Tribunal Constitucional, portanto não é um recurso... é uma coisa totalmente distinta de um recurso”, conclui Nuno Garoupa num registo com evidentes tons sarcásticos.