MotoGP. Vitória de Marc Marquez em Aragon

Ao vencer no MotorLand, à frente do italiano Andrea Dovizioso (Ducati), o seu mais direto perseguidor na corrida pelo título, o espanhol Marc Marquez (Honda) cimentou a posição de comandante do “Mundial” e passa a dispor de 72 pontos de quando há 125 em aberto.

A corrida da Moto GP ficou marcada pela queda do espanhol Jorge Lorenzo (Ducati), autor do melhor tempo dos treinos, logo na primeira curva, com o seu colega de equipa a manter o comando à frente do futuro vencedor.

As trocas de posição entre os dois da frente permitiram ao italiano Andrea Iannino (Suzuki) e ao espanhol Alex Rins (Suzuki) aproximarem-se dos dois primeiros, tendo formado o quarteto que dominou a corrida.

O italiano da Suzuki, ainda, tentou surpreender os seus adversários, mas não o conseguiu e a partir desse momento, Alex Marquez e Andrea Dozivioso “fugiram” aos homens da Suzuki, que tiveram de contentar-se em discutir o derradeiro lugar do pódio, enquanto o espanhol alcançava a sexta vitória do ano e dava um importante passo para a revalidação do ceptro.

Classificações

Corrida

MotoGP

1.º, Marc Marquez (Honda), 23 voltas (116,771 km), em 41’55,949” (167,0 km/h)

2.º, Andrea Dovizioso (Ducati), a 0,648”

3.º, Andrea Iannone (Suzuki), a 1,259”

4.º, Alex Rins (Suzuki), a 2,638”

5.º, Danilo Petrucci (Ducati), a 5,274”

6.º, Aleix Espargaro (Aprilia), a 9,396”

7.º, Danilo Petrucci (Ducati), a 14,285”

8.º, Valentino Rossi (Yamaha), a 15,199”

9.º, Jack Miller (Ducati), a 16,375”

10.º, Maverick Viñales (Yamaha), a 22,457”

Classificaram-se mais 10 pilotos

Campeonatos

Pilotos

MotoGP

1.º, Marc Marquez, 246 pontos

2.º, Andrea Dovizioso, 174

3.º, Valentino Rossi, 159

4.º, Jorge Lorenzo, 130

5.º, Maverick Viñales, 130

6.º, Cal Crutchlow, 119

7.º, Danilo Petrucci, 119

8.º, Johann Zarco, 112

9.º, Andrea Iannone, 108

10.º, Alex Rins, 92

Estão classificados mais 14 pilotos

Construtores

MotoGP

1.º, Honda, 281 pontos

2.º, Ducati, 253

3.º, Yamaha, 202

4.º, Suzuki, 147

5.º, KTM, 44

6.º, Aprilia, 39

EQUIPAS

MotoGP

1.º, Repsol Honda Team, 333 pontos

2.º, Ducati Team, 304

3.º, Movistar Yamaha MotoGP, 289

4.º, Team Suzuki Ecstar, 200

5.º, Alma Pramac Racing, 187

6.º, LCR Honda, 137

7.º, Monster Yamaha Tech3, 136

8.º, Angel Nieto Team, 89

9.º, Red Bull KTM Factory RA, 50

10.º, Aprilia Racing Team Gressini, 41

11.º, Reale Avintia Racing, 35

12.º, EG 0,0 Marc VDS, 31

Próxima prova – Grande Prémio De Inglaterra, dia 26 de agosto, no Circuito de Silverstone