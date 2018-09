Detido traficante de droga em Alcobaça

A GNR deteve um homem de 55 anos em Alcobaça por suspeitas de tráfico de droga, tendo-lhe apreendido mais de 950 doses de cocaína e haxixe.

Em comunicado, a GNR refere que a investigação do caso teve início há oito meses e que culminou na detenção do suspeito, tendo sido ainda realizadas quatro buscas, das quais, duas domiciliárias, uma a um veículo e outra um estabelecimento de diversão noturna, no concelho de Alcobaça.

Durante as diligências do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Caldas da Rainha foram apreendidas 798 doses de haxixe, 155 doses de cocaína, uma balança digital e outros objetos utilizados no manuseamento e condicionamento de droga, um automóvel, um telemóvel, um computador portátil e 5.700 euros em dinheiro.

O suspeito será presente na segunda-feira ao juiz de instrução do tribunal Judicial de Alcobaça.