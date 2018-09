Piloto morre no autódromo do Estoril

Um piloto morreu este domingo durante uma prova do Campeonato Nacional de Velocidade 2018, no autódromo do Estoril.

A informação está a ser avançada pelo jornal Observador.

O despiste aconteceu quando o piloto efetuava uma das curvas do circuito. Depois do despiste, o motociclista foi levado para o Hospital de Cascais, onde foi declarado o óbito.

No site da Federação de Motociclismo de Portugal já foi confirmada. Num curto comunicado, anuncia-se ainda que “a organização da prova cancelou as restantes corridas agendadas para este dia de domingo”.

“Logo após o acidente foram acionados todos os meios habituais neste tipo de situações. A equipa de comissários e a equipa médica cumpriram com o seu trabalho e o piloto foi retirado assim que as operações de estabilização terminaram. Infelizmente veio a falecer já no hospital e após uma reunião com todos os elementos do júri foi decidido cancelar o restante evento” explica António Lima, presidente do Motor Clube do Estoril, citado pelo site da FMP.