Peseiro. “Jogo difícil mas queremos vencer"

O treinador do Sporting confirma que a partida contra o Sp. Braga vai ser difícil mas está confiante na vitória dos leões.

"Os resultados dão-nos confiança, são bons para a autoestima. Estamos motivados, confiantes face aos resultados, cientes do que valemos, do que podemos fazer ainda. Sabemos o caminho que temos de trilhar para sermos melhores. O jogo com o Sp. Braga é difícil mas queremos vencer", disse.

Em conferência de imprensa, José Peseiro lembrou que “quando começou a época colocaram-nos fora de tudo e agora é ao contrário. O Sporting tem a responsabilidade de disputar todos os jogos para vencer. Sabemos o valor e a qualidade que temos, sabemos o que podemos potencializar, a equipa tem muita capacidade de crescimento."

Peseiro aproveitou para deixar elogios aos arsenalistas. "O Sp. Braga é uma equipa boa, manteve o treinador e a base do seu plantel. Está muito mais próxima dos grandes do que as outras equipas, demonstra que quer ser campeã”, referiu.

O Sp. Braga – Sporting encerra a jornada 5 e joga-se esta segunda-feira às 20h15.