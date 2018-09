Cantão suíço vota a favor da "proibição da burca"

Mais de dois terços dos habitantes do cantão suíço de Sankt Gallen votou a favor da "proibição da burca" em espaços públicos, que já está em vigor desde 2016 no cantão vizinho de Ticino.

Todos os eleitores da Suíça serão levados a pronunciar-se sobre esta questão, provavelmente no próximo ano, a nível nacional.

No cantão de Sankt Gallen, quase 67% dos eleitores aprovaram o texto sobre a burca que já tinha sido adotado pelo parlamento regional. No entanto, os Verdes e a Juventude Socialista tinham bloqueado a aplicação da proibição com o pedido do referendo.

Assim, "qualquer pessoa que não seja reconhecível escondendo o rosto no espaço público e colocando em risco a segurança pública ou a paz social e religiosa será punida com uma multa", segundo o novo regulamento.