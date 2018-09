Vitória KTM em Aragon mas de Brad Binder

O sul-africano Brad Binder (KTM), companheiro de equipa do português Miguel Oliveira (KTM), venceu a corrida de Moto2, no MotorLand, à frente dos italianos Francesco Bagnaia (Kalex) e Lorenzo Baldassarri (Kalex).

Relegado para a 18.ª posição da grelha pouco mais restava a Miguel Oliveira, do que tentar minimizar “os estragos”, em termos pontuais, com o português a recuperar até ao sétimo lugar, mas a ver aumentar para 19 pontos a desvantagem para Francesco Bagnaia que, depois de chegar ao segundo lugar, preferiu manter a posição do que correr riscos para chegar ao triunfo.

Brad Binder, que largou da “pole”, teve no espanhol Alex Marquez (Kalex) um sério opositor nas voltas iniciais, com o espanhol a chegar a passar pelo comando, mas após regressar ao primeiro lugar o piloto da KTM não teve dificuldade em garantir o triunfo, enquanto o espanhol não resistia ao ataque dos dois italianos e acabava por ser relegado para o quarto lugar.

Enquanto tudo isto acontecia na frente da corrida, Miguel Oliveira tentava recuperar o tempo perdido mas, apesar de todo o seu esforço, não conseguiu ir além do sétimo lugar, tendo ficado a meio segundo do espanhol Joan Mir (Kalex), que o antecedeu na classificação.

Como consequência para 19 pontos, quando faltam cinco corridas (125 pontos), com a particularidade de a próxima assinalar a estreia do MotoGP na Tailândia, o que significa que a adaptação ao novo traçado possa ser determinante para a obtenção de um bom resultado.

Sem a presença do espanhol Jorge Martin (Honda) a corrida de Moto3 teria sido empolgante no que diz respeito à luta pela vitória, mas o piloto da casa, que comanda o campeonato, largou da “pole”, “fugiu” aos seus perseguidores e “voou” para sexta vitória da temporada, indiferente ao que sucedia atrás de si.

Foi intensíssima a luta pelo segundo lugar, como o demonstram os 0,556” que ficaram a separar os seis classificados situados entre o segundo e o sétimo lugares, depois de alguns deles, como o argentino Gabriel Rodrigo (KTM), terem caído nas últimas voltas, o que diz bem do que poderia ter sido uma espectacular luta pela vitória.

O italiano Marco Bezzecchi (KTM), que tinha sido o mais rápido no “warm up”, autor de uma notável recuperação, terminou em segundo, depois de ter largado de 18.º, à frente do seu compatriota Enea Bastianini (Honda), que encabeçaram o pelotão perseguidor, mas que nunca esteve em condições de contestar o triunfo de Jorge Martin.

Classificações

Corridas

Moto2

1.º, Brad Binder (KTM), 21 voltas, em 39’59,247” (159,9 km/h)

2.º, Francesco Bagnaia (Kalex), a 1,526”

3.º, Lorenzo Baldassarri (Kalex), a 2,055”

4.º, Alex Marquez (Kalex), a 2,396”

5.º, Marcel Schrotter (Kalex), a 5,850”

6.º, Joan Mir (Kalex), a 6,205”

7.º, Miguel Oliveira (KTM), a 6,741”

8.º, Mattia Pasini (Kalex), a 9,650”

9.º, Fabio Quartararo (Speed Up), a 9,746”

10.º, Jorge Navarro (Kalex), a 9,848”

Classificaram-se mais 18 pilotos.

Moto3

1.º, Jorge Martin (Honda), 19 voltas (96,463 km), em 37’49,030”

2.º, Marco Bezzecchi (KTM), a 5,984”

3.º, Enea Bastianini (Honda), a 6,045”

4.º, Fábio Di Giannantonio (Honda), a 6,095”

5.º, Marcos Ramirez (KTM), a 6,161”

6.º, Tatsuki Suzuki (Honda), a 6,269”

7.º, Alberto Arenas (KTM), a 6,540”

8.º, Adam Norrodin (Honda), a 10,292”

9.º, Jaume Masia (KTM), a 10,329”

10.º, John McPhee (KTM), a 10,537”

Classificaram-se mais 16 pilotos

Pilotos

Moto2

1.º, Francesco Bagnaia, 234 pontos

2.º, Miguel Oliveira, 215

3.º, Brad Binder, 144

4.º, Lorenzo Baldassarri, 132

5.º, Alex Marquez, 126

6.º, Joan Mir, 124

7.º, Marcel Schortter, 118

8.º, Mattia Pasini, 103

9.º, Fabio Quartararo, 100

10.º, Xavi Vierge, 96

Estão classificados 19 pilotos.

Moto3

1.º, Jorge Martin, 191 pontos

2.º, Marco Bezzecchi, 178

3.º, Fabio Di Giannantonio, 150

4.º, Enea Bastianini, 133

5.º, Aron Canet, 118

6.º, Gabriel Rodrigo, 97

7.º, Jakub Kornfeil, 96

8.º, Lorenzo Dalla Porta, 91

9.º Marcos Ramirez, 78

10.º, Andrea Migno, 71

Estão classificados mais 22 pilotos

Construtores

Moto2

1.º, Kalex, 296 pontos

2.º, KTM, 243

3.º, Speed Up, 104

4.º, Tech 3, 24

5.º, Suter, 8

6.º, NTS, 2

Moto3

1.º, Honda, 291 pontos

2.º, KTM, 249

EQUIPAS

Moto2

1.º, Red Bull KTM Ajo, 359 pontos

2.º, Sky Racing Team VR46, 318

3.º, EG 0,0 Marc VDS, 250

4.º, Dynavolt Intact GP, 214

5.º, Pons HP40, 04, 156

6.º, Italtrans Racing Team, 137

7.º, MB Conveyors Speed Up, 108

8.º, Swiss Innovative Investo, 89

9.º, Federal Oil Gresini Moto, 55

10.º, Tasca Racing Scuderia M, 41

11.º, Kiefer Racing, 27

12.º, Tech 3 Racing, 24

13.º, Marinelli Snipers Team, 14

14.º, Idemitsu Honda Team Asia, 9

15.º, Forward Racing Team, 8

16.º, SAG Team, 8

17.º, NTS RW Racing GP, 3

Moto3

1.º, Del Conca Gresini Moto3, 341 pontos

2.º, Redox PruestelGP, 274

3.º, Leopard Racing, 224

4.º, Estrella Galicia 0,0, 149

5.º, Angel Nieto Team Moto3, 140

6.º, Bester Capital Dubai, 139

7.º, SIC58 Squadra Corse, 106

8.º, RBA Boe Skull Rider, 105

9.º, Petronas Sprinta Racing, 68

10.º, CIP – Green Power, 58

11.º, Sudmetal Shedl GP Racing, 54

12.º, Marinelli Snipers Team, 37

13.º, Red Bull KTM Ajo, 35

14.º, Sky Racing Team VR46. 35

15.º, Honda Team Asia, 31

16.º, Reale Avintia Academy, 11

Próxima prova – Grande Prémio da Tailândia, dia 7 de Outubro, no Circuito Internacional de Chang