Mais de 70 toneladas de embalagens recolhidas nas praias e festas de verão

Nas palavras de Teresa Cortes “a mensagem é trazer os bons hábitos de dentro de casa para fora de casa” e o objetivo foi facilitar esses hábitos fora de casa e ao mesmo tempo sensibilizar as pessoas.

Essa parte ficou a cargo das brigadas de “mochileiros” que andaram este ano de festival em festival, de praia em praia, a encher as mochilas de resíduos e a falar com as pessoas, nomeadamente os mais jovens, sobre a necessidade de se reciclar.

E os jovens, disse Teresa Cortes, “não são necessariamente os mais sensíveis” a estas matérias. “Os jovens fora de casa não estão atentos a estas questões”, mas como os “mochileiros” também são jovens a interação tem sido positiva, disse.

Além dos jovens que recolhem e sensibilizam também foram colocados equipamentos de recolha seletiva nos eventos, de forma a ser fácil a separação.

Foi assim no Rock in Rio deste ano em Lisboa, mas também em vários outros festivais de música, do NOS Alive ao festival de Vilar de Mouros, do Sol da Caparica ao Marés Vivas. E depois noutros também como nas festas de Silves, do Crato, de Esposende ou de Guimarães, do Seixal ou de Meda. E nas praias de Caminha ou da Costa da Caparica.