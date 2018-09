Em direto: O segundo dia da visita do Papa à Lituânia

O Papa Francisco chegou no sábado à Lituânia para uma visita de quatro dias aos países bálticos.

Este domingo, Francisco celebra missa no Parque Santakos, em Kaunas. Depois de um almoço com os bispos, encontra-se com sacerdotes, religiosos, consagrados e seminaristas na Catedral de Kaunas. Segue-se um momento de oração no Monumento às Vítimas do Gueto e, no final do dia, uma visita e oração no museu que recorda as ocupações e lutas pela liberdade.