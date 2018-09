Lituânia. Francisco visita museu da ocupação

O Papa celebra, este domingo, missa em Kaunas, uma cidade medieval, a segunda mais importante da Lituânia, país que, no tempo da primeira guerra mundial chegou a ser capital.

Há 25 anos também João Paulo II visitou esta cidade, conhecida pela resistência católica nos tempos da perseguição soviética.

Mas o ponto alto do dia será, sem dúvida, quando Francisco, já em Vilnius ao fim da tarde, visitar o museu da ocupação e luta pela liberdade, situado a poucos metros onde era a sede do KGB. Um lugar de tortura, prisão e morte onde - entre muitas vítimas - morreram alguns sacerdotes e bispos lituanos. Francisco visita as celas n.1 e n. 9 e também a zona das execuções onde vai rezar em silêncio.

Alguns sobreviventes desta época que estiveram ali presos vão também saudar o Sumo Pontífice.

Ainda este sábado, Francisco deixou um ramo de flores junto de Nossa Senhora da Sibéria, na imponente catedral barroca de Vilnius que, em tempos soviéticos, foi encerrada ao público e transformada em oficina de automóveis.

