Lito Vidigal. “VAR tornou-se mais penalizador para as equipas mais frágeis"

O treinador do V. Setúbal elogiou os seus jogadores mas deixou críticas ao VAR.

"O VAR veio para trazer verdade e pelo que tenho visto tem sido ao contrário. Em todos os jogos tivemos lances duvidosos e ninguém teve coragem de ir ver as imagens. Quando é ao contrario vão ver. O VAR tornou-se mais penalizador para as equipas mais frágeis", disse Lito Vidigal à Sporttv.

Vidigal lembrou que “o Felipe [defesa do FC Porto] deu um pontapé na perna do Hildeberto [extremo do Vitória], toda a gente viu. Não se quis assinalar.”

O técnico sadino considerou ainda que “foi um jogo bem disputado”. “A minha equipa teve uma atitude fantástica e jogou com qualidade. Em muitos momentos, dividimos o jogo com o FC Porto. Criámos praticamente as mesmas situações para marcar.”

Depois das críticas de Sérgio Conceição ao relvado do Bonfim, Lito Vidigal respondeu: “O Vitória de Setúbal neste momento só tem um campo. Treinamos aqui todos os dias e jogamos aqui. A equipa de sub-23, muitas vezes, treina e joga aqui. Queria ter campos para treinar até para poupar o relvado. Gosto que a minha equipa pratique bom futebol”.

O técnico sadino deu “os parabéns aos jogadores. Foram fantásticos. Parabéns ao FC Porto que ganhou”.

“A equipa ainda vai crescer muito mais. Vai ser mais forte e mais competitiva. Mesmo com pouco tempo de trabalho, já vamos tendo uma identidade própria. Temos quatro pontos, já jogámos contra o Sporting e contra o FC Porto”, acrescentou Lito.

O FC Porto venceu o Setúbal por 2-0.