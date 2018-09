Sérgio Conceição. “Demonstração de força"

O FC Porto venceu o Vitória, em Setúbal, por 2-0, somou três pontos e é líder à condição. Sérgio Conceição elogia “demonstração de força” dos dragões e critica relvado do Bonfim.

"Era um jogo importante para nós, pelas dificuldades que íamos encontrar, mas também por ter sido depois da Liga dos Campeões. Às vezes é difícil mudar o chip... Lembro-me que no ano passado empatámos com o Aves depois do Besiktas e perdemos em Paços de Ferreira depois do Liverpool. Era importante dar uma demonstração de força. Foi uma exibição de qualidade, ainda que não brilhante, porque o Vitória também se preocupou muito em condicionar o nosso jogo”, disse o técnico dos dragões.

Em declarações à Sporttv, Sérgio Conceição deixou críticas ao relvado. “As entidades competentes deveriam ver. Era difícil controlar e circular a bola. Mas estamos habituados a ter todo o tipo de dificuldades... Não é nenhum tipo de vitimização. As equipas fazem de tudo para roubar pontos ao campeão nacional e nós cabe fazer tudo para o contrariar".

O treinador dos azuis e brancos deixou elogios aos seus jogadores. "Sei que tenho uma equipa competente, capaz, mas não era fácil jogar contra 10 na grande área. Tivemos paciência, tentando de fora, por dentro... Penso que não foi um jogo brilhante, mas a vitória foi completamente justa. Os jogadores estão de parabéns, num jogo difícil, diante de uma equipa difícil, e depois de um jogo europeu, o que torna as coisas complicadas”.

“São mais 3 pontos para a nossa caminhada rumo ao objetivo", completou.

Os dragões venceram com golos de Aboubakar e Sérgio Oliveira.