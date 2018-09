Filipe Albuquerque na primeira linha

O ELMS (European Le Mans Séries) instala-se, este fim-de-semana, no traçado belga de Spa-Francorchamps e conta com a presença de dois pilotos portugueses: Filipe Albuquerque e Henrique Chaves.

E se Filipe Albuquerque (Ligier) garantiu um lugar na primeira linha, já Henrique Chaves (Dallara) registou o oitavo tempo, mas ambos os pilotos e as respetivas equipas estão preocupados com a chuva que se anuncia, sem surpresas, para amanhã, nas Ardenas, o que pode contribuir para “baralhar” as contas.

Dispondo, pela primeira vez, de pneus Michelin, a dupla Filipe Albuquerque/Phil Hanson viu a “pole” escapar por 0,117” para o trio formado por Roman Rusinov/Andrea Piazzola/Jean-Eric Vergne (Oreca), sendo estes os únicos que rodaram em dois minutos.

Henrique Chaves/Konstantin Tereschenko ficaram a menos de 1,5” do tempo da “pole” (2’00,735”) e perderam a sétima posição da grelha por 0,051”.

Perante a ameaça de chuva, amanhã, todo o cuidado será pouco numa corrida de 4 Horas, mas espera-se que os pilotos portugueses e os seus companheiros de equipa consigam escapar, com sucesso, às “armadilhas” em que o asfalto molhado do traçado belga é fértil.