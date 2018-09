Hóquei em patins. Portugal conquista bronze

A seleção portuguesa de sub-20 de hóquei em patins ficou no terceiro lugar do Europeu da categoria, em Viana do Castelo, onde a Espanha conquistou o primeiro título desde 2006.

Depois de desaires com os finalistas Espanha e Itália na fase regular, Portugal ficou fora da final e, após cinco cetros consecutivos, teve de contentar-se com o bronze, conquistado sem dificuldades, com um 7-2 à Alemanha.

Tomás Pereira, Gonçalo Neto e João Lima 'bisaram' para o conjunto das 'quinas', enquanto António Trabulo apontou o outro tento.

Na final, a Espanha esteve a perder por 1-0, mas acabou por bater a Itália por 3-2, num embate decidido aos 15 minutos da segunda parte, com um golo de Nil Gamissans.

O quinto posto foi para a Suíça, que bateu a Inglaterra por 11-4.