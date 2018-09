Reunião em Belém durou uma hora. Não houve declarações

Chegaram e saíram de táxi do Palácio de Belém. O grupo organizador do protesto dos taxistas foi este sábado recebido pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República, um encontro que não estava previsto e ao qual chegaram com escolta policial.

A reunião estava prevista apenas para segunda-feira e foi antecipada. Foram cerca de 45 minutos em que os taxistas foram recebidos pelo número dois da presidência, Fernando Furtuoso Melo. Marcelo não esteve presente. O Presidente da República parte segunda-feira para Nova Iorque.

No final do encontro não houve declarações aos jornalistas. Os taxistas informaram que iriam primeiro falar sobre o desfecho desta audiência aos colegas de protesto concentrados na praça dos Restauradores em Lisboa.

Afirmaram aos jornalistas que “já sabiam que não seria em Belém que iriam resolver o problema”.

Os taxistas estão em protesto há quatro dias.