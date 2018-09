Sócrates criticou Ministério Público e a direita

José Sócrates acusa a direita de ter apenas como agenda política a Operação Marques e a não conseguida manutenção da Procuradora Geral da República no cargo. O antigo primeiro-ministro, a contas com problemas com a justiça, fez alusões ao que considerou "a gritaria" por causa da não recondução de Joana Marques Vidal.

“A razão principal dessa gritaria é esta: afinal de contas, a direita política em Portugal não tem outra agenda, não tem outro programa, não tem outras medidas, não tem outras ideias. A única agenda da direita é o 'processo Marquês' e manter a antiga procuradora geral da República”, disse.

Sócrates acrescentou que a direita desmascarou-se com este caso de Joana Marques Vidal. “No fundo o que estão a dizer é que ao longo deste mandato da ainda procuradora geral da República o Ministério Público foi para eles um projeto de poder. Serviu para eles para que o Ministério Público perseguisse, investigasse e acusasse os seus adversários políticos”.

O antigo governante deixou ainda a sua posição sobre o que tem acontecido na área da justiça nos últimos anos: “Muita convicção e muitas narrativas políticas mas nenhuma prova. É disto que nós estamos a falar. O que caracterizou esta política penal nos últimos anos foi termos decaído para um poder arbitrário do Ministério Público em investigar, um poder arbitrário do Ministério Público para prender, um poder arbitrário do Ministério Público para acusar e para transformar os juízes em meros notários daquilo que o Ministério Público diz”.

Sócrates participou, este sábado, em Vila do Conde numa conferência promovida pela Associação Jusliber - Justiça e Liberdade - que já organizou outras iniciativas semelhantes. Em julho de 2017 foi esta associação que patrocinou o almoço-conferência de José Sócrates em Lisboa.