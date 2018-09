José Pedro Fontes ganha ao “sprint” o Rali Amarante/Baião

O Clube Automóvel de Amarante, o 23.º a integrar o calendário, não podia ter tido melhor estreia no Campeonato de Portugal de Ralis, com o Rali Amarante/Baião a decidir-se nos 12,44 km da segunda passagem pela Rota do Vinho a derradeira especial da prova.

Comandante desde a primeira classificativa, na estreia ao volante do Skoda Fabia R5, João Barros manteve a primeira posição até duas especiais do fim, altura em que José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) ascendeu ao comando com os dois homens da frente a partirem para os derradeiros quilómetros seletivos separados por escassos 0,5”.

Na hora do “tudo ou nada”, o piloto da marca francesa foi mais forte e, ao tirar 11” ao tempo feito de manhã, contra os sete segundos melhorados pelo seu adversário, garantiu a vitória, a primeira do ano, regressando ao lugar mais alto do pódio, que não ocupava desde o Rali de Castelo Branco, em março do ano passado.

Foi a 13.ª vitória da José Pedro Fontes, o oitavo vencedor noutras tantas provas, situação que seria idêntica em caso de triunfo de João Barros que demonstrou que é pena que apenas apareça de forma esporádica no campeonato.

O intenso duelo entre os dois proporcionou uma das mais emotivas provas de estrada, nos últimos tempos, e ficará na memória daqueles que a acompanharam de perto, porque o vencedor não se decidiu por antecipação.

Sem ritmo para acompanhar os dois homens da frente, Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) garantiu o derradeiro lugar de um pódio ocupado por três carros de marcas diferentes e cimentou a posição de comandante do campeonato, ao passar a ter 26,38 pontos de avanço sobre Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), que foi quarto, mas que “joga em casa” na derradeira prova da temporada, onde aproveitará todos os pontos que registar, enquanto Armindo Araújo tem 12 pontos para deitar fora, factor que poderá influenciar na decisão do título.

Excelente sexto lugar de Diogo Gago (Hyundai i20 R5) na estreia ao volante de um RC2, com o piloto algarvio a ocupar o lugar do campeão nacional, Carlos Vieira, que continua a recuperar do grave acidente sofrido no Rali Vidreiro.

Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) e Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), que costumam discutir as primeiras posições estiveram muito discretos e não foram além do quinto e sétimo lugares, respetivamente, com o primeiro a ficar a mais de um minuto de Ricardo Teodósio e o segundo a ceder mais de 2’30” ao vencedor, diferenças de tempo que não costumam registar-se.

Classificações

Prova

1.º José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroen DS3 R5), 1.07’27,7”

2.º João Barros/António Costa (Skoda Fabia R5), a 5,0”

3.º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai i20 R5), a 26,1”

4.º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5), a 49,9”

5.º, Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Skoda Fabia R5), a 1’51,6”

6.º, Diogo Gago/Jorge Eduardo Carvalho (Hyundai i20 R5), a 2’23,8”

7.º, Pedro Almeida/Nuno Almeida (Ford Fiesta R5), a 2’39,5”

8.º, Pedro Meireles/Mário Castro (Skoda Fabia R5), a 2’46,8”

9.º, Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 R5), a 3’30,4”

10.º, Joaquim Alves/Miguel Ramalho (Skoda Fabia R5), 3’53,3”

Campeonato

1.º, Armindo Araújo, 139,26 pontos

2.º, Ricardo Teodósio, 112,88

3.º, José Pedro Fontes, 110,58

4.º, Miguel Barbosa, 90,36

5.º, Pedro Meireles, 69

6.º, João Barros, 64,56

7.º, Ricardo Moura, 54,35

8.º, Pedro Almeida, 49

9.º, Carlos Vieira, 42

10.º, Diogo Salvi, 30

Próxima prova – Rali Casinos do Algarve, a 17 e 18 de novembro, organizado pelo Clube Automóvel de Algarve