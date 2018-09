Benfica. Jonas convocado

O avançado Jonas vai ser convocado pela primeira vez esta temporada para um jogo oficial do Benfica. A confirmação foi dada pelo treinador Rui Vitória.

“O Jonas vai ser convocado”, disse o técnico encarnado. “Tem vindo a progredir e entendemos que este é o momento, mas está parado há algum tempo e por isso não podemos esperar o rendimento máximo.”

Rui Vitória esclarece que a tática do Benfica (4-3-3 ou 4-4-2) não é determinada por um jogador. “Não tem a ver com estar Jonas ou não, mas sim com a dinâmica que quero para a minha equipa.”

“Já percorri quase todos os sistemas táticos desde que sou treinador, não estou agarrado a um sistema tático, mas sou agarrado sim a uma série de questões que levo para além do sistema tático”, acrescentou.

O Benfica recebe o D. Aves, este domingo, às 18h30.