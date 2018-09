Moutinho empata Mourinho

Um golo de João Moutinho deu um empate a uma bola ao Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, na visita ao Manchester United, de José Mourinho, na sexta jornada da Liga inglesa de futebol.

O médio brasileiro Fred, que se estreou a marcar, deu vantagem aos 'red devils', aos 18 minutos, a passe do francês Pogba, mas os 'Wolves', com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho (saiu aos 80), Diogo Jota (substituído aos 87) e Hélder Costa (deu lugar a Traoré aos 75) no 'onze', respondeu no segundo tempo.

Aos 53 minutos, o mexicano emprestado pelo Benfica Raúl Jiménez recebeu na área de Hélder Costa e 'segurou' a defesa contrária, assistindo para o remate em arco de Moutinho, que se estreou a marcar e deu um ponto ao Wolverhampton, que já tinha segurado a outra formação de Manchester, o campeão City (1-1).

Num jogo bem disputado e com várias oportunidades de parte a parte, é a equipa recém-promovida fica com mais motivos para sorrir, chegando aos nove pontos, no 10.º lugar, mantendo-se a um do United, provisoriamente quinto, já a oito da liderança.

A partida fica ainda marcada pela presença nas bancadas do escocês Alex Ferguson, lendário treinador do emblema de Manchester que voltou após ter estado afastado desde maio, quando foi operado ao cérebro.

À mesma hora, o campeão inglês foi a Cardiff golear por 5-0, com o português Bernardo Silva em destaque, ao assistir para o primeiro golo, do 'capitão' argentino Sergio Aguero (32 minutos), antes de assinar o 2-0, três minutos depois.

O médio luso respondeu a um cruzamento do alemão Leroy Sané com um cabeceamento, que fez a bola sobrevoar o guarda-redes Etheridge.

Aos 44 minutos, o alemão Gundogan fez o terceiro, antes de assistir o argelino Mahrez, aos 67, na estreia a marcar do ex-Leicester, que 'bisou' aos 89, perante o 19.º classificado, com apenas dois pontos.

Os 'citizens' estão no segundo lugar com 16 pontos, a dois do Liverpool, que hoje bateu em casa o Southampton, de Cédric Soares, com golos de Hoedt (na própria baliza aos 10), Matip (21) e do egípcio Salah (45).

Os 'reds' seguem no topo com o pleno 18 pontos, correspondente a seis vitórias em seis jogo, enquanto o Southampton é 14.º, com apenas cinco pontos, os mesmos do Fulham, que empatou a uma bola com o Watford, quarto, no primeiro jogo do dia.

Ricardo Pereira e Adrien Silva foram suplentes não utilizados na vitória do Leicester sobre o lanterna-vermelha Huddersfield (3-1), enquanto Crystal Palace e Newcastle não saíram do 'nulo' e o Burnley goleou o Bournemouth (4-0).

Ainda hoje, o Tottenham visita o terreno do Brighton, à procura de subir ao quinto lugar da tabela e afastar o mau momento de forma, depois da derrota com o Inter de Milão (2-1), na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões