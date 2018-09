Tanzânia. Encontrado sobrevivente de naufrágio

As autoridades da Tanzânia encontraram um sobrevivente do naufrágio de quinta-feira do ferry ao sul do lago Vitória.

O comissário regional de Mwanza disse aos repórteres que o engenheiro foi encontrado perto do motor do veículo, o que lhe permitiu sobreviver ao naufrágio de quinta-feira.

Pelo menos 207 pessoas morreram no naufrágio do navio de passageiros MV Nyerere no lago Vitória, no sudoeste da Tanzânia, segundo um novo balanço divulgado este sábado pela rádio pública, citando o ministro dos Transportes, Isack Kamwelwe.

"Até ao momento, o número de pessoas que perderam a vida é de 207", referiu a rádio, citando o ministro que está a coordenar as operações de busca desde sexta-feira.

O balanço anterior indicava 170 mortos e 41 sobreviventes.

A embarcação MV Nyerere naufragou na quinta-feira no lago Vitória, a cerca de 50 metros do local onde iria atracar, quando as pessoas se precipitaram para a proa do barco para saírem mais depressa da embarcação quando atracasse.

O navio transportava cerca de 400 passageiros, apesar de a sua capacidade máxima ser para 100 pessoas e 25 toneladas de carga.

O Presidente da Tanzânia, John Magufuli, já enviou condolências às famílias das vítimas mortais e desejou uma rápida recuperação aos passageiros que foram, entretanto, hospitalizados.

O navio pertence à Agência de Serviços Eletrónicos e Eletromecânicos da Tanzânia e naufragou enquanto fazia a ligação entre a península de Ukerewe e a ilha de Ukora, na zona sul do lago Vitória, o maior do continente africano.

Naquele lago - um importante ponto de atração turística rodeado pelos territórios da Tanzânia e Quénia -- registam-se vários naufrágios todos os anos sobretudo devido a fortes tempestades.

Segundo a Cruz Vermelha, em 1996, mais de 800 pessoas morreram no naufrágio do ferryboat "Bukoba" no Lago Vitória, ao largo de Mwanza.