Judo. Telma Monteiro eliminada por vice-campeã do mundo

A judoca portuguesa Telma Monteiro foi eliminada nos Mundiais que decorrem em Baku, ao perder por 'ippon' com a vice-campeã mundial e número dois do 'ranking', a japonesa Tsukasa Yoshida.

No terceiro combate que realizou nos -57 kg, Telma Monteiro, quatro vezes vice-campeã mundial, perdeu na luta no 'solo', com Yoshida a conseguir imobilizar a portuguesa a pouco mais de dois minutos para o final do tempo regulamentar.

Telma Monteiro, que tinha vencido nos dois combates disputados, a jordana Hadeel Elalmi e a chinesa Wen Zhang, por ippon e waza ari, respetivamente, termina os Mundiais em nono lugar.

A portuguesa, atual número 16 do mundo, conta com várias medalhas em europeus e mundiais e também com um bronze nos Jogos Olímpicos de 2016.

Jorge Fernandes e Nuno Saraiva também foram eliminados.

Até agora, o melhor resultado da delegação lusa é de Catarina Costa que terminou em quinto lugar e perdeu na luta pelo bronze na categoria de -48kg.