Miguel Oliveira vê colega de equipa na “pole” em Aragon

O português Miguel Oliveira (KTM) não foi além do 18.º tempo na qualificação para a corrida de Moto2, a realizar, este domingo, no traçado espanhol de Motor Land, mas viu o seu colega de equipa, o sul-africano Brad Binder (KTM) assegurar, pela primeira vez, a “pole position” na categoria.

Embora a menos de um segundo do tempo da “pole”, o “motard” português foi o primeiro dos que não conseguiram chegar ao segundo “53” e a sua posição à partida vai “obrigar” a mais uma corrida de trás para a frente, algo a que Miguel Oliveira começa a estar habituado.

Além dos sul-africano, a primeira linha da grelha é ocupada pelo alemão Marcel Schortter (Kalex) e pelo espanhol Jorge Navarro (Kalex), enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que comanda o campeonato, com mais oito pontos do que o português, arranca de quinto, “entalado” entre o espanhol Alex Marquez (Kalex) e o seu compatriota Mattia Pasini (Kalex).

Amanhã, Miguel Oliveira vai ter uma tarefa difícil, com o objectivo de chegar aos lugares pontuáveis (15 primeiros) para não deixar aumentar, de forma significativa, a distância pontual para o italiano.

A exemplo do que sucedeu em Silverstone, o espanhol Jorge Lorenzo e o italiano Andrea Dovizioso voltaram a colocar as duas Ducati oficiais nas duas primeiras posições da grelha, com o espanhol a largar, pela terceira vez consecutiva, da primeira posição, e com o compatriota, Marc Marquez (Honda), que comanda o campeonato, a completar a primeira linha da grelha.

Apesar de ter caído na parte final da sessão, o inglês Cal Crutchlow (Honda) garantiu o quarto tempo, ao contrário do que sucedeu com o italiano Valetino Rossi (Yalama) que, em consequência de uma queda na Q1, não conseguiu chegar à Q2 e foi relegado para a 18.ª posição da grelha, só tendo atrás de si cinco pilotos.

Finalmente, em Moto3, foi preciso esperar pela última volta para o espanhol Jorge Martin (Honda) assegurar a “pole position”, a nona da temporada, ao suplantar ao seu compatriota Jaume Masia (KTM) e ao italiano Enea Bastianini (Honda) que com ele partilham a primeira linha da grelha.

Outro italiano, Marco Bezzecchi (KTM), o mais directo perseguidor de Jorge Martin, na luta pelo título, parecia ter a primeira posição da grelha assegurada, mas, na derradeira volta, caiu para a sexta posição, atrás ainda dos seus compatriotas Tony Arbolino (Honda) e Dennis Foggia (KTM).

Grelhas de partida

Moto2

1.ª linha – Brad Binder (KTM), 1’53,149”; Marcel Schrotter (Kalex), 1’53,223”; Jorge Navarro (Kalex), 1’53,257”; 2.ª linha – Alex Marquez (Kalex), 1’53,257; Francesco Bagnaia (Kalex), 1’53,275”; Mattia Pasini (Kalex), 1’53,317”; 3.ª linha – Fabio Quartararo (Speed Up), 1’53,456”; Lorenzo Baldassarri (Kalex), 1’53,480”; Simone Corsi (Kalex), 1’53,605”; …; 6.ª linha – Andrea Locatelli (Kalex), 1’53,913”; Edgar Pons (Kalex), 1’53,976”; Miguel Oliveira (KTM), 1’54,011”. Alinham mais 16 pilotos

MotoGP

1.ª linha – Jorge Lorenzo (Ducati), 1’46,881”; Andrea Dovizioso (Ducati) 1’46,895”; Marc Marquez (Honda), 1’46,960”; 2.ª linha – Cal Cruthlow (Honda), 1’47,146”; Andrea Iannone (Suzuki), 1’47,169”; Dani Pedrosa (Honda), 1’47,224”; 3.ª linha – Danilo Petrucci (Ducati), 1’47,351”; Álvaro Bautista (Ducati), 1’47,678”; Alex Rins (Suzuki), 1’47,747”. Alinham mais 14 pilotos

Moto3

1.ª linha – Jorge Martin (Honda), 1’57,066”; Jaume Masia (KTM), 1’57,603”; Enea Bastianini (Honda), 1’57,659”; 2.ª linha – Tony Arbolino (Honda), 1’57,744”; Dennis Foggia (KTM), 1’57,791”; Marco Bezzecchi (KTM), 1’57,855”; 3.ª linha – Niccolò Antonelli (Honda), 1’57,879”; Gabriel Rodrigo (KTM), 1’57,937”; Aron Canet, 1’57,953”. Alinham mais 20 pilotos

Calendário para 2019

Está definido o calendário para a temporada de 2019, ano da estreia de Miguel Oliveira na categoria rainha (Moto GP), que mantêm as 19 provas pela mesma ordem e nas seguintes datas:

10 de Março – Qatar (Losail International Circuit)

31 de Março – Argentina (Termas de Rio Hondo)

14 de Abril – Estados Unidos (Circuito das Américas)

5 de Maio – Espanha (Jerez)

19 de Maio – França (Le Mans)

2 de Junho – Itália (Mugello)

16 de Junho – Catalunha (Barcelona)

30 de Junho – Holanda (Assen)

7 de Julho – Alemanha (Sachsenring)

4 de Agosto – República Checa (Brno)

11 de Agosto – Áustria (Red Bull Ring)

25 de Agosto – Inglaterra (Silverstone)

15 de Setembro – San Marino (Misano)

22 de Setembro – Aragão (Motor Land)

6 de Outubro – Tailândia (Chang International Circuit)

20 de Outubro – Japão (Motegi)

27 de Outubro – Austrália (Phillip Island)

3 de Novembro – Malásia (Sepang)

17 de Novembro – Valência (Ricardo Tormo)