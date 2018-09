Ataque durante desfile militar no Irão provoca 24 mortos

Um grupo de homens armados atacou um desfile militar na cidade iraniana de de Ahvaz (oeste), este sábado. Pelo menos 24 pessoas morreram, segundo a Tasnim, a agência de notícias semi-oficial iraniana.

Já a televisão estatal iraniana avança que cerca de 30 pessoas ficaram feridas.



O mesmo órgão de comunicação social descreveu os atacantes como "Takifiri", um termo antes usado para descrever o grupo extremista Estado Islâmico.

O auto-proclamado Estado Islâmico acabou mesmo por reivindicar o ataque. Numa publicação da rede de mensagens Telegram, a agência Amaq, porta-voz do grupo islâmico, disse que os “suicidas do Estado Islâmico” perpetuaram o ataque.

O ataque matou pelo menos oito membros da Guarda Revolucionária, grupo de elite do país, informaram os media locais.

As vítimas assistiam e participavam numa parada militar realizada por ocasião da Semana da Sagrada Defesa, que assinala a guerra entre o Irão e o Iraque (1980-1988).

"Terroristas recrutados, treinados e pagos por um regime estrangeiro atacaram Ahvaz [...]. O Irão considera que os patrocinadores regionais do terrorismo e os seus mestres norte-americanos são responsáveis pelos ataques", escreve o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, na sua conta no Twitter.

"O Irão reagirá rapidamente e firmemente para defender as vidas iranianas", acrescenta o ministro.

O Irão é um dos aliados dos regime sírio, que tem atacado as estruturas do Estado Islâmico no leste da Síria.

[notícia atualizada às 14h35]