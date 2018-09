O primeiro dia da visita do Papa à Lituânia

O Papa Francisco inicia, este sábado, uma visita de quatro dias à Lituânia, Letónia e Estónia, para uma viagem que visa homenagear quem sofreu por causa da fé.

Francisco começa pela Lituânia, onde fica dois dias para visitar, além da capital Vilnius, também a cidade de Kaunas considerada um bastião de resistência católica nos tempos da perseguição soviética.

O programa inclui uma passagem pela antiga sede do KGB em Vilnius, o Museu da Ocupação e Lutas pela Liberdade na Lituânia, e uma oração pelas Vítimas do Gueto, um memorial do Holocausto.

O Papa chegou ao Aeroporto Internacional de Vilnius às 11h30 locais (menos duas horas em Lisboa) e o primeiro discurso foi preferido perante autoridades, representantes da sociedade civil e do corpo diplomático, na praça diante do Palácio Presidencial da Lituânia.

Ao início da tarde, Francisco visita o Santuário Mater Misericordiae e, depois, tem encontro marcado com os jovens lituanos.