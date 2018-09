Demitiu-se diretor do museu de Serralves

O diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresentou a sua demissão à administração da Fundação de Serralves. A informação é avançada pelo Público.

As razões para a demissão não foram oficialmente comunicadas.

Segundo o diário, a demissão de João Ribas vem na sequência da administração da Fundação de Serralves ter interditado a menores de 18 anos uma parte da exposição por si comissariada dedicada ao fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe e ter imposto a retirada de algumas obras com conteúdo sexualmente explícito.

A exposição, inaugurada quinta-feira em Serralves, abriu com menos 20 fotografias do que as 179 inicialmente anunciadas por João Ribas, também curador da mostra.