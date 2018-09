Penálti e autogolo dão três pontos ao Chaves no Estádio do Bessa

O Chaves venceu, esta sexta-feira, por 2-1 no terreno do Boavista, em partida a contar para a quinta jornada da I Liga.

O primeiro golo da partida surgiu na primeira parte, envolto em polémica. William caiu na área, carregado por Néris, aos 34 minutos. O árbitro, muito perto do lance, assinalou grande penalidade. As imagens do lance não são conclusivas.

Na conversão, Marcão fez o primeiro. A equipa do Boavista reagiu e esteve perto de empatar a partida em várias ocasiões.

O Chaves chegou ao segundo nos primeiros instantes do segundo tempo, num lance com alguma sorte. Ghazaryan rematou à entrada da área, a bola bate no poste, e na cabeça de Helton, acabando por entrar.

A Pantera ainda deu sinais de vida e reduziu aos 60 minutos, através de Rochinha, assistido por um grande passe de Fábio Espinho.

A equipa de Jorge Simão insistiu mas não conseguiu quebrar a linha defensiva do Chaves, que levou os três pontos para Trás-os-Montes.

Com este resultado, o Chaves sobe ao nono lugar da tabela, à condição, com seis pontos, sendo que o Boavista cai para o 13º posto, com apenas quatro pontos.