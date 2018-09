Vitória de Setúbal e Braga vitoriosos no arranque da sexta jornada

As equipas de sub-23 do Braga e Vitória de Setúbal venceram fora de portas no arranque da sexta jornada da Liga Revelação.

O Portimonense recebeu o Vitória de Setúbal, e entrou a vencer com um golo de André Clovis, aos 6 minutos.

Os sadinos, orientados por Chiquinho Conde, viraram o resultado e venceram por 3-1, com golos de Sávio Figueiredo, Erasmus e Leonardo Chão.

Em Vila do Conde, o Braga venceu por 2-1 no terreno do Rio Ave, numa partida que chegou empatada a zero ao intervalo.

A equipa minhota marcou por Jailson, aos 62 minutos, e por Zé Pedro, aos 67. A equipa da casa chegou ao golo da honra ao cair do pano, aos 89 minutos.