Soares e Mbemba ainda condicionados na véspera da deslocação a Setúbal

Sérgio Conceição orientou nova sessão de treino, esta sexta-feira, antes da deslocação a Setúbal.

No boletim clínico continuam Mbemba (treino condicionado e trabalho de ginásio) e Soares (treino condicionado e trabalho de ginásio).

O FC Porto enfrenta o Vitória de Setúbal no sábado, às 21h00, no Estádio do Bonfim, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto, em rr.sapo.pt.