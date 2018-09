“Não me revejo em pacóvios”. Martins da Cruz deixa PSD

Martins da Cruz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, anunciou esta sexta-feira, com estrondo, a sua saída do PSD, avança o “Expresso”.

O embaixador explica que não se revê na "prática política da atual liderança” de Rui Rio, “e da maioria das figuras à sua volta”.

Em declarações ao “Expresso”, Martins da Cruz vai mais longe e diz que não se revê em “pacóvios suburbanos”.

“"Não me revejo na orientação que Rui Rio deu ao partido, nas práticas, no tom, no que diz às televisões, nas pessoas que cirandam à volta dele. Não me revejo em nada e não me revejo em pacóvios suburbanos", atira o antigo ministro.

Martins da Cruz adianta que, para já, não tem planos para aderir a outro partido, nomeadamente ao Aliança, de Pedro Santana Lopes.

PSD-Lisboa não subscreve documento de apoio a Rio

O PSD apresentou esta sexta-feira, em Santarém, um documento de apoio ao presidente Rui Rio, para o qual foi pedida a assinatura dos líderes das distritais, mas que não contará com a estrutura de Lisboa.

O documento "não é uma moção de confiança" a Rui Rio, mas uma "tomada de posição de repúdio" a militantes que "deturpam" a mensagem do líder, defendem as distritais que o subscrevem.

"O líder do PSD não precisa de moções de confiança", disse José Manuel Fernandes, presidente da Comissão Política Distrital de Braga, depois de ler o documento que foi subscrito por todas as distritais, à exceção da Área Metropolitana de Lisboa.

Sublinhando que, pelo facto de uma distrital não ter assinado o documento, não se pode tirar daí a ilação de que não concorda com o conteúdo, José Manuel Fernandes disse que "esta é uma posição de repúdio por parte das distritais".

"É uma posição para que haja paz, para que nos deixem trabalhar e para que todos possam ter um objetivo comum, que o país bem precisa, de uma alternativa séria, credível e competente", personificada no líder do PSD, declarou José Manuel Fernandes, numa conferência de imprensa que se realizou na Casa do Brasil, em Santarém.