Jackson pode estrear-se já no domingo

António Folha, treinador do Portimonense, diz que Jackson Martínez "pode jogar 15 ou 20 minutos", e poderá ser opção já este fim-de-semana, frente ao Vitória de Guimarães.

Em conferência de imprensa, o técnico dos algarvios falou sobre o estado físico de "Cha Cha Cha", que não joga desde 2016, depois de uma lesão no calcanhar:

"Pode jogar 15 ou 20 minutos, porque tem dado algumas boas respostas, mas não está ao mais alto nível para competir. Estamos a trabalhar de forma tranquila porque queremos ter o Jackson para todos os jogos e não só para um. Queremos uma evolução gradual para que jogue muitas vezes".

Jackson brilhou pelo FC Porto, com com 92 golos em 136 jogos, em três temporadas. Números que lhe valeram uma transferência para o Atlético de Madrid, por cerca de 37 milhões de euros. Em Espanha, não vingou, no entanto, o Guangzhou Evergrande pagou 42 milhões de euros para levá-lo para a China. O problema é que, pouco depois, lesionou-se com gravidade e, desde então, não disputou um jogo oficial.



Sobre a partida frente ao Vitória de Guimarães, Folha diz que quer vencer, apesar de reconhecer o poderio do adversário:

"Queremos muito tentar ganhar, mas, para que isso aconteça, temos de fazer um bom jogo, diante um adversário que tem um excelente plantel e que venceu os últimos dois jogos, apesar de não ter entrado bem na prova".



O Portimonense recebe o Vitória de Guimarães, domingo, às 20h30, em jogo a contar para a quinta jornada da I Liga.