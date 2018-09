O plano secreto da Rússia para ajudar Assange a fugir

21 set, 2018 - 18:04

Investigação do jornal "The Guardian" revela que o plano passava por retirar o fundador do Wikileaks da embaixada do Equador em Londres, na véspera de Natal de 2017, e levá-lo para outro país numa viatura diplomática.