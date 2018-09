Porto. Os últimos resistentes da Rua dos Caldeireiros

Na rua dos Caldeireiros, no centro histórico do Porto, as palavras de ordem estão afixadas nas varandas e nas paredes. “O meu nome é Maria. Fui para a periferia”, “Turismo é bom. Não na nossa casa”, “Não aos despejos. Resistência popular”, pode ler-se.

Lucinda é uma cara conhecida na Rua dos Caldeireiros. É ali que mora há mais de meio século, mas conta que não deve ficar muito mais. Fez um pedido de habitação na Câmara do Porto, há mais de dois anos, mas, até hoje, não obteve qualquer resposta.

“Nestes últimos tempos, é o senhorio que nos anda a pressionar para a gente lhe deixar a casa. Diz que já vendeu… Não sei se vendeu ou se não. Se não tiver para onde ir, eu não saio.”

A renda tem aumentado de ano para ano. “A reforma é pequenina. Tenho a minha e um bocadinho da reforma do meu marido”. As lágrimas escorrem-lhe pelo rosto, mas continua: “Pagando água, luz e gás… Com o que é que eu fico para comer? Muito pouco”. Pensar no dia de amanhã é um dos principais receios de Lucinda, vive na incerteza. “Se me empurram daqui para fora, para onde é que eu vou?”

O falecido marido vivia naquela casa desde 1953 e, agora, a mulher, sem outra hipótese, recusa-se a sair e ir morar para casa dos filhos não é opção: “Eles têm a vida deles. A casinha deles é só para eles e para os filhos. Onde é que me vou pôr? E as minhas coisas? Deito fora?”

O senhorio deixou de aparecer naquele prédio. Segundo Lucinda, “parece que até tem medo de vir aqui ter com a gente”. A mulher apenas tem uma vizinha que trabalha no 1.º andar do edifício degradado. “Aqui está tudo a cair abaixo e aparecem ratos que mais parecem coelhos. Eu ando sempre a meter remédio lá em cima. Antigamente, gastava mais dinheiro em remédio para os ratos do que gastava em renda”.