Sérgio satisfeito com a luta pela titularidade no eixo da defesa

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, abordou a luta pela titularidade entre Diogo Leite e Éder Militão e o regresso de Danilo à equipa, depois de um longo calvário devido a lesão.

Em declarações em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Vitória de Setúbal, o técnico dos dragões falou sobre a dor de cabeça positiva da luta pela titularidade no eixo da defesa entre Éder Militão e Diogo Leite, assumindo Felipe como o único indiscutível na posição:

"É sempre bom termos essa dor de cabeça, quando temos mais do que um jogador de qualidade para a mesma posição. Há jogadores que estão em luta permanente por um lugar na equipa e isso é ótimo. Salientar o início de época que o Diogo fez e salientar o trabalho de um jovem jogador que vem do Brasil e adapta-se à exigência do nosso campeonato e da Liga dos Campeões, a prova de clubes mais forte do mundo".

Questionado sobre a melhor posição de Éder Militão, conhecido pela versatilidade, Sérgio diz que dependerá das necessidades da equipa:

"Conhecíamos o Militão, vi jogos dele a central, a lateral-direito e como médio defensivo. É um jovem que tem grande potencial e que está em evolução constante. A equipa é que dita onde é que ele poderá jogar. Neste momento por aquilo que ele fez nestes dois jogos é um jogador importante e deu uma resposta muito positiva com o Felipe".

O regresso do patrão do meio-campo

Sérgio destacou ainda o regresso de Danilo Pereira, depois de se ter lesionado em abril com gravidade:



"Mesmo lesionado era importante no grupo de trabalho. É extremamente humilde, trabalhador, consciente de quais são os princípios. Personifica o que é ser um jogador à FC Porto. Agora é importante também dentro do campo.

"Para nós é mais uma solução e para mim é um reforço importante. Estive privado dele durante seis meses e outros jogadores fizeram um trabalho fantástico, acabámos por ser campeões nacionais também à custa desses jogadores", rematou.

O FC Porto desloca-se ao Estádio do Bonfim no sábado, às 21h00, para defrontar o Vitória de Setúbal, em jogo a contar para a quinta jornada da I Liga.