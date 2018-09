Évora. Duas escolas ainda sem aulas por falta de funcionários.

Uma semana depois do inicio do ano letivo, ainda há duas escolas de Évora sem aulas. A falta de funcionários, na sequência da revogação do contrato que delegava as competências no município, traduziu-se no arranque, das atividades letivas, muito atribulado para quase dois mil alunos de um total de três escolas.

Depois de uma semana de negociações entre agrupamentos, município e Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE), a escola Conde de Vilalva abriu portas para os 2.º e 3.º ciclos, esta quinta-feira. Já a escola básica André de Resende e a escola Manuel Ferreira Patrício só devem retomar as atividades, em pleno, na próxima segunda-feira.

O problema da falta de assistentes operacionais não é novo e há muito que as escolas alertam para as implicações na qualidade dos serviços prestados, quer por serem em numero insuficiente, colocados em cima da data de inicio das aulas, ou até, nalgumas situações, sem formação adequada.

Este ano, a situação assumiu contornos de maior gravidade. Desde Julho que foi tornada pública a intenção da câmara municipal de Évora, de maioria CDU, revogar o contrato de execução na área da educação com o Ministério, o mesmo que, através do ministro Tiago Brandão Rodrigues, alegou, recentemente, só ter sido informado desta situação poucos dias antes do inicio do ano letivo.

Neste enleio, a verdade é que foram muitas as famílias que viram alterado o seu dia-a-dia e tendo os seus filhos e educandos, ficado sem aulas. Pais e encarregados de educação pedem explicações e querem que se apure responsabilidades para que situações semelhantes não voltem a acontecer.