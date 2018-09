Oliver Fisher quebra barreira histórica no golfe europeu

Oliver Fisher é o primeiro golfista a quebrar a barreira mágica das 60 pancadas no European Tour. O inglês entregou o cartão da segunda ronda do Portugal Masters, em Vilamoura, com 59 pancadas registadas.

Foram necessárias mais de 690 mil rondas para que, desde 1972 - ano em que foi criado o European Tour -, um golfista conseguisse completar uma volta a um campo de golfe, com menos de 60 "shots".

"É um sentimento fantástico. Foi muito divertido e eu tentei desfrutar do momento", disse o inglês, depois de ter finalizado o dia com 12 abaixo do par. Fisher começou com três "birdies", nos três primeiros buracos, fez um "eagle" no 5 e mais seis "birdies" até ao 17. Precisava de fazer par no buraco 18 (4) para alcançar o recorde e conseguiu.

O britânico está na liderança do torneio português, com -12. Ou seja, no primeiro dia, Fisher fez par do campo (71 pancadas). O português Ricardo Melo Gouveia está na luta pela liderança do torneio, espreita a possibilidade de conseguir a sua primeira vitória no circuito e de garantir o cartão para o próximo ano.